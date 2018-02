Windhaan na 41 jaar weer op Sint-Rochuskerk 21 februari 2018

02u29 0 Halle Voor het eerst sinds 1977 staat de windhaan op de toren van de Sint-Rochuskerk in Halle. Schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V) ging 32 meter mee de hoogte in om het gerestaureerde pronkstuk een plaats te geven.

De restauratie van de beschermde Sint-Rochuskerk is momenteel volop aan de gang. Als sinds 2016 staat de buitenkant in de steigers. "De typische betonnen bepleistering die de kerk zo uniek maakt wordt volledig hersteld", legt schepen Busselot uit. "Maar nu kunnen we dankzij de restauratie ook de windhaan terug op de toren plaatsen. Zo kan er verder gewerkt worden. Tegen het bouwverlof deze zomer moet de buitenrestauratie helemaal afgewerkt zijn. Intussen is er ook een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid om het interieur van de kerk te restaureren. Maar we moeten wachten op die Vlaamse subsidies voor die kunnen starten. Het was een goede zaak dat de haan zoveel jaren geleden werd weggehaald. De kerk was al jaren niet in de beste staat en zo kon de haan toch van verder verval behoed worden."





Bij de kerkfabriek hopen ze intussen dat de Vlaamse subsidies niet lang op zich laten wachten. "De buitenkant mag dan opmerkelijk zijn, ook het interieur is heel waardevol", zegt Guido Van Belle van de plaatselijke Kerkfabriek. "We zijn blij dat de haan alvast op de toren staat en rekenen er nu op dat binnen enkele maanden aan de buitenkant onze kerk alvast heel mooi zal zijn." De Sint-Rochuskerk werd in de jaren twintig van vorige eeuw gebouwd. In 1998 werd het gebouw officieel beschermd als monument. Na de restauratie zal er ook nagedacht worden over een nieuwe bestemming waarbij erediensten kunnen plaatsvinden maar ook andere activiteiten. (BKH)