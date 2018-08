Wim Soutaer en lokaal talent op affiche van Kermis Hondzocht 01 augustus 2018

In het Lembeekse gehucht Hondzocht wordt dit weekend opnieuw drie dagen feest gevierd tijdens de jaarlijkse kermis.

Op vrijdag 3 augustus start de kermis omstreeks 20 uur met de aanstelling van een nieuwe wijkburgemeester. Een uurtje later mag de West-Vlaming Tars Vanhaecke het podium op nadat hij vorig jaar ook al op Kermis Hondzocht stond. Coverband De Natte Gazette mag nadien de eerste feestavond afsluiten. De dag nadien is er al vanaf 13.30 uur kinderanimatie. Om 15 uur zijn er verschillende oldtimers te bewonderen en vanaf 17 uur is er een nieuwe reeks optredens met onder andere de Halse rapper Akkill, zanger Bart, Wim Leys en Basement Noises. Op zondag start Kermis Hondzocht al om 9 uur 's ochtends met een rommelmarkt en trakteren de Brass Friends van Lembeek op een aperitiefconcert om 11 uur. Op het podium staan dan vanaf 13.30 uur Andy Swingstar, Benny Michiels en Wim Soutaer. Om 18 uur sluit de traditionele Woefkesworp de feesten af en een half uurtje later zet Lobstar ook muzikaal een punt achter de tweeëntwintigste editie van Kermis Hondzocht. Voor Kermis Hondzocht wordt de Edingensesteenweg drie dagen afgesloten voor het verkeer. (BKH)