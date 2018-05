Wijngeuzen verbroederen met Tsjechen uit Kadan 01 juni 2018

De Wijngeuzen uit Halle helpen mee de jumelage in Halle in stand te houden. Ze onderhouden via Jenne Lucas en Christian Denayer de contacten met Werl, Mouveaux, het 8de bataljon logistiek uit Leopoldsburg en ook met het Tsjechische Kadan. Het waren deze keer de Tsjechen die te gast waren in Halle. Ze werden feestelijk ontvangen in de wijnkelder van de Wijngeuzen in het gehucht Hondzocht. Daar kregen ze verschillende fruitwijnen te proeven, werd een hapje gegeten en werden enkele korte toespraken gehouden om de vriendschap te bezegelen.





De delegatie uit Tsjechië gaven hun gasten een fijn zangconcert. Na het bezoek aan de wijnkelder, werd de basiliek in Halle bezocht.





(SMH)