Wijkinspecteurs voortaan vaker te zien op elektrische fiets Tom Vierendeels

05 maart 2019

17u29 0 Halle De politiezone Zennevallei heeft zes gloednieuwe elektrische fietsen aangekocht die voornamelijk bestemd zijn voor de wijkinspecteurs.

De politiezone ziet op verschillende vlakken voordelen in het gebruik van de elektrische fietsen. Zo zijn ze een groen alternatief voor gemotoriseerde voertuig, terwijl de wijkinspecteurs op de fiets zichtbaarder aanwezig zijn en makkelijker aanspreekbaar zijn. De wijkinspecteurs merken zelf op dat burgers hen sneller aanspreken. Ook kan je met de fiets makkelijker en sneller bepaalde locaties bereiken, eventueel via smalle doorgangen om zo files te vermijden. Er zullen in de toekomst ook elektrische bromfietsen aangekocht worden.