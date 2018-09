Wielerwedstrijd 01 september 2018

02u34 0

De wielerwedstrijd Brussels Cycling Classic wordt vandaag opnieuw gereden. Het peloton fietst door Halle, waardoor er een parkeerverbod geldt in verschillende straten. Dat is het geval tussen 13 uur en 16 uur in Krabos, Arenbergstraat, Warande, Nijvelsesteenweg tussen Warande en N203a, Nijvelsesteenweg N203a en Kruisstraat, Kruisstraat, Eugene Ysayestraat, Bleukenstraat, Kluisbos, Groenstraat, Frans Daystraat, Hof ten Blooten, Albert Bosmansstraat, Hollestraat, Gaasbeeksesteenweg, Brabantsesteenweg, Leeuwsesteenweg en Lenniksesteenweg. De doortocht van de renners is voorzien tussen 15 uur en 16 uur. Seingevers zullen alles in goede banen leiden. Hou best rekening met mogelijke verkeershinder tijdens de doortocht.





(BKH)