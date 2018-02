Wie Hallerbos bezoekt, moet ook Halle ontdekken STAD WIL POPULARITEIT BLAUWE HYACINTEN MEER UITSPELEN BART KERCKHOVEN

20 februari 2018

02u28 0 Halle De paarsblauwe hyacinten lokken jaar na jaar een massa toeristen naar het Hallerbos, en nu moeten die toeristen ook hun weg naar Halle zelf vinden. Met een pendelbus die voortaan aan de Basiliekstraat halt houdt, en huurfietsen die je tussen station en bos kan gebruiken. "We hebben nog troeven die we willen uitspelen", klinkt het.

De foto's van de paarsblauwe bloemenpracht in het Hallerbos worden de jongste jaren gretig gedeeld op sociale media, en het effect is niet uitgebleven. Van midden april tot begin mei is het bos uitgegroeid tot één van de populairste attracties in het land. Vorig jaar werd er voor het eerst een pendelbus ingelegd tussen het bos en het station van Halle. Daar maakten 18.518 bezoekers gebruik van.





"Die pendelbus was een groot succes en zal dus ook dit jaar terugkeren", zegt schepen van Toerisme Marc Snoeck (sp.a). "Maar nu zal de chauffeur ook halt houden op de hoek van de Basiliekstraat en de Arkenvest - de toegang naar ons centrum. Daar hebben we nog heel wat troeven uit te spelen. Enerzijds kunnen toeristen er terecht in de lokale horecazaken, maar we willen ook de Sint-Martinusbasiliek, het Streekmuseum en andere bezienswaardigheden in de verf zetten. Daar is al overleg rond geweest. Het idee is om de hyacintentoerist via de paarse blikvangers ook naar het centrum te lokken."





Stad paars kleuren

Steven Teurlings, voorzitter van de Verenigde Handelaars Halle, is tevreden met de extra moeite om toeristen naar het centrum te krijgen. "Je hebt zelfs Japanners die afreizen naar Halle om de hyacinten te bewonderen", zegt hij. "In totaal lokken de bloemen in die periode duizenden toeristen. Daar zit dus een enorm potentieel voor de lokale horeca. Er staat nog een vergadering met de handelaars op de planning, maar het opzet is duidelijk: de stad mag mee paars kleuren. We zijn tevreden met de extra halte van de pendelbus aan de ingang van de Basiliekstraat. Dat is zeker een verbetering in vergelijking met vorig jaar. Zo hoeven de bezoekers niet te ver te stappen om ons centrum - en dus ook de cafeetjes en restaurants - te ontdekken."





Het stadsbestuur zal ook een krantje verspreiden om al die troeven nog eens extra in de verf te zetten. "Ook daar worden de lokale handelaars bij betrokken", zegt schepen Snoeck. "We plaatsen onze monumenten in de schijnwerpers, maar de handelaars kunnen zichzelf ook promoten in dat krantje. Het wordt gedrukt op twintigduizend exemplaren en uitgedeeld aan de gebruikers van de pendelbus."





Fiets huren

De pendelbus kwam er vorig jaar om het autoverkeer aan het bos te beperken, maar ook hiervoor werd nu een extra alternatief uitgewerkt. "Je kan voortaan aan het station ook een fiets huren om naar het Hallerbos te trekken", zegt Snoeck. "Aan het bos worden speciale fietsparkings ingericht. De fietsen zelf kunnen uitgeleend worden aan het Fietspunt, dat voor de gelegenheid ook in het weekend open zal zijn." De fietsroute tussen station en bos zal ook volledig bewegwijzerd zijn.