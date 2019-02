Werkstraf voor tiener die onder invloed ongeval had en met voorlopig rijbewijs reed Tom Vierendeels

01 februari 2019

15u09 0 Halle Een 18-jarige jongeman werd door de Halse politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur en een rijverbod van 15 dagen. De jongeman raakte vorig jaar betrokken bij een ongeval en bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Het ongeval deed zich vorig jaar in Halle voor op 31 maart 2018. De toen 17-jarige jongeman bleek 1,13 promille in het bloed te hebben. Bovendien was hij enkel in het bezit van een voorlopig rijbewijs toen hij autosleutels van zijn moeder nam. “Hij beseft dat hij fout was en heeft veel spijt van wat er gebeurt is”, pleitte de advocaat.

“Het ergste is dat uw moeder een schuldgevoel heeft, gewoon omdat ze de sleutels had laten liggen”, sprak de rechter tot de tiener. “Dat kan niet de bedoeling zijn. Kunnen we hier wel spreken over een jeugdzonde? Een auto onder uw ‘gat’ brengt verantwoordelijkheden met zich mee.”