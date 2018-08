Werkstraf voor spoorlopers 30 augustus 2018

Drie jongeren die in december vorig jaar op de treinsporen in Halle liepen, hebben zich daarvoor moeten verantwoorden in de politierechtbank. De drie hadden flink wat alcohol gedronken toen ze op 22 december een poort forceerden en langs de sporen liepen. De jongens werden snel opgemerkt en door de politie ontzet. Spoorwegbeheerder Infrabel stelde zich burgerlijke partij. De jongeren liepen in het verleden al veroordelingen op, maar politierechter Johan Van Laethem was mild voor twee van hen. Zij kregen een werkstraf van 46 uur. Hun vriend die niet kwam opdagen op de rechtbank werd wel veroordeeld tot een fikse boete van 1.600 euro. (BKH)