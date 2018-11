Werkstraf voor man met 203 kilometer per uur over snelweg scheurt Bart Kerckhoven

19 november 2018

13u33 0 Halle L.S. heeft vandaag van de politierechter in Halle een werkstraf van 46 uur gekregen, omdat hij op de Brusselse Ring vorig jaar geflitst werd aan liefst 203 kilometer per uur.

De man was eerst veroordeeld tot een hoge geldboete, omdat hij niet kwam opdagen op de rechtbank. Maar hij ging in beroep tegen dat vonnis en zijn advocaat vroeg een mildere straf. “Met zo’n snelheid is er wel een grens bereikt”, aldus politierechter Dina Van Laethem. Omdat de man het financieel moeilijk had, besloot ze de boete te vervangen door een werkstraf van 46 uur. Het rijverbod van drie maanden blijft wel gelden en de man moet ook het theoretisch examen opnieuw afleggen.