Werkstraf na dolle rit met vals rijbewijs 26 juni 2018

02u26 0 Halle Een 20-jarige Gentenaar heeft een werkstraf van zestig uur gekregen omdat hij met een vals rijbewijs achter het stuur zat.

De man werd op 21 augustus tegengehouden door de politie omdat hij als een cowboy door Halle scheurde. Een rijbewijs had hij niet, enkel een kopie van iets wat er absoluut niet op leek. De jongeman had voor 300 euro een rijbewijs gekocht op een Thaise website, maar had het nooit toegestuurd gekregen. Daarom reed hij rond met een kopie ervan.





Rijlessen te duur

"Ik had geen zin in die rijexamens", verklaarde hij tegen de agenten. Maar in de rechtbank klonk het anders: "Mijn vader zit diep in de schulden en zelf kon ik de rijlessen niet betalen. Bovendien wilde ik dat mijn jongere broer hogere studies zou aanvatten - iets wat ook financieel moeilijk lag. Daarom heb ik dat gedaan." Intussen heeft de twintiger zijn rijbewijs wel via de normale weg behaald. (WHW)