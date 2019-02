Werknemers Colruyt staken mee aan distributiecentrum Tom Vierendeels

13 februari 2019

13u25 0 Halle Een vijftiental militanten van ACV, ABVV en ACLVB verzamelden woensdagochtend aan de personeelsparking van het Colruyt-distributiecentrum in het kader van de nationale stakingsdag.

De vakbondsmilitanten plaatsten zich aan de toegang van de parkeertoren in de Zinkstraat. Het gros van de personeelsleden ging er aan de slag, maar kregen bij aankomst wel een flyer overhandigd waarin de drie vakbonden uitleg geven over de redenen van de nationale staking. Niemand werd tegengehouden en het aannemen van de flyer was ook niet verplicht. Het verkeer op straat ondervindt geen hinder van de actie en ook vrachtwagens kunnen vrij het terrein op- en afrijden. De vakbonden eisen onder meer een verhoging van de (minimum)lonen en een lagere werkdruk.

De hinder voor Colruyt viel evenwel mee. “Ons distributiecentrum in Halle had amper hinder van de staking", zegt Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe. “Alles verloopt normaal. We hadden de voorbije dagen qua levering van de winkels onze voorzorgen genomen.”