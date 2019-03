Werkgroep H30 organiseert ook in 2019 de Bikelife Duatlon in Halle Bart Kerckhoven

11 maart 2019

17u17 0 Halle Goed nieuws voor de sportievelingen onder ons: Ook dit jaar wordt de Duatlon in Halle georganiseerd. De Halse triatlonvereniging H30 nam vorig jaar na een sabbatjaar de organisatie over van vzw Renkoekoek en een werkgroep binnen H30 gaat nu een nieuwe editie organiseren. Op donderdag 15 augustus worden recreatieve en competitieve duatleten en jonge sporters verwacht in Halle.

Deelnemen kan in duo of individueel. De Halse Duatlon is ondertussen toe aan zijn vierentwintigste editie. Vorige jaar schreven zich meer dan 250 deelnemers in en met dat cijfer behoort de Duatlon in Halle tot één van de grootste van Vlaanderen. Dit jaar worden er drie jeugdreeksen voorzien voor de leeftijden van 6 tot 9 jaar, 10 tot 13 jaar en 14 tot 17 jaar. G-sporters zijn welkom en ook de duatlontop wordt opnieuw verwacht. De individuele atleten beginnen om 18 uur aan hun wedstrijd. Eerst wordt er zeven kilometer gelopen. De Sint-Rochusstraat, de Landingsbaan en de Kastanjelaan liggen opnieuw op de route zodat de deelnemers een uitdagend fietsparcours van 32 kilometer voorgeschoteld krijgen. Daarna volgt de afsluitende loop van 3,5 kilometer. De wedstrijd staat open voor recreanten, al dan niet in duo-combinatie waarbij elke atleet een onderdeel voor zich neemt, en voor competitieve atleten zowel mannen en vrouwen. De duatlon is ook officieel omgedoopt tot Bikelife Duatlon Halle nu er zich een nieuwe hoofdsponsor aandient. Voor meer info of inschrijvingen, kan iedereen terecht op de website www.bikelifeduatlonhalle.be. De inschrijvingen voor Hallenaren zijn nu open. Vanaf 1 april gaan de inschrijvingen open voor iedereen.