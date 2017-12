Werken op begraafplaatsen 02u24 0

Het stadsbestuur heeft voor de komende drie jaar 700.000 euro uitgetrokken voor werken op de Halse begraafplaatsen. In 2018 worden de paden op het kerkhof van Essenbeek verhard, en wordt er ook een urneveld aangelegd in Lembeek. Voorts staat ook de uitbreiding van het kerkhof in Buizingen op de planning. Intussen worden foto's van gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog vernieuwd - en indien nodig opgezocht - zodat de perken er piekfijn bij zullen liggen wanneer het einde van de oorlog herdacht wordt. (BKH)