Wereldrecord borden afwassen: check! LEERLINGEN HH&C WERKEN ER 1.616 AF IN ÉÉN UUR TIJD BART KERCKHOVEN

31 maart 2018

02u56 0 Halle Gelukt! Het wereldrecord borden afwassen staat sinds vrijdag op naam van de leerlingen van het Heilig Hart&College. Zij lieten in een uur tijd 1.616 borden blinken, en verpulverden zo het oude record (1.106).

De leerlingen van de tweede graad lieten zich net voor de start van de paasvakantie uitdagen door presentator Otto-Jan Ham, die hen meerdere duurzame opdrachten oplegde. Zo maakten ze kunstwerken met afval, een metershoge muurschildering, en gebruikten ze afgedankt hout om twintig nieuwe banken voor de speelplaats te bouwen. Maar één uitdaging sprong er pas echt uit: een regelrechte aanval op het wereldrecord borden afwassen.





In de afgelopen dagen werd nog opgeroepen om vuile borden te leveren, en daar gaven heel wat mensen gehoor aan. "We kregen meer dan drieduizend borden binnen", vertelt leerkracht Joeri Zelck. "Supermarkt Makro, maar ook woonzorgcentra en zelfs particulieren hebben ons geholpen. De deurwaarder was wel streng. Hij heeft vierhonderd borden afgekeurd omdat ze niet minstens drie millimeter dik waren. En de borden moesten ook vuil genoeg zijn."





Iets na 9.30 uur begonnen de vijftien leerlingen aan hun uitdaging. Terwijl de afwassers zich concentreerden op de vaat, zeulden helpers nieuwe borden aan, en waren andere leerlingen in de weer met het weghalen van de propere borden. Er moest tussendoor ook duchtig gedweild worden, omdat het afwaswater in alle richtingen spatte. Maar een uur later konden de leerlingen elkaar in de armen vallen, en was het aan gerechtsdeurwaarder Johan Vandevelde van het Brusselse kantoor Modero om te tellen. "Mijn dochter zit hier in het laatste jaar", aldus Vandevelde, die de hele recordpoging nauwlettend in de gaten hield. "Eén van de leerkrachten vroeg me of ik de poging officieel wilde vaststellen. Voor het goede doel maak ik graag tijd vrij, maar ik heb ook mijn job gedaan, hoor. Anders kan het wereldrecord niet erkend worden en is alles voor niets geweest."





Officiële erkenning

Vandevelde telde uiteindelijk 1.616 netjes afgewassen borden, en mocht dus vaststellen dat het vorige record van 1.106 verpulverd werd. Met het proces-verbaal, videobeelden, foto's en de getuigenissen van twee leerkrachten zal nu een lijvig dossier opgesteld worden voor Guinness World Records, in de hoop dat het record dan officieel erkend zal worden. Al is leerkracht Elise nu al apetrots op de leerlingen. "Zo tof om te zien dat ze zich volledig gegeven hebben. Dat was ook de bedoeling, natuurlijk. Maar de sfeer was top en het record breken was de kers op de taart."