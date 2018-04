Welkom in Halle! En dan nu eerst even uw vervoersbewijs, aub 26 april 2018

02u30 0 Halle Wie gisterochtend van de bus of trein stapte in Halle, ontsnapte niet aan een controle door politie en De Lijn. Wat die opgeleverd heeft, is nog niet duidelijk.

Zo'n dertig agenten namen gisteren deel aan de grote controleactie, waarvan het zwaartepunt in Halle lag. Al werden er ook controles uitgevoerd in de stations van Lot, Ruisbroek en Lembeek. Vanaf 8 uur werden de tickets en abonnementen van alle reizigers die in de Mariastad afstapten, onder de loep genomen. "Het zwaartepunt van de actie lag inderdaad in Halle", knikt commissaris Reinhard Beerens van de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw). "Maar ook aan de andere kant van de taalgrens werd er gecontroleerd, meer specifiek in Tubeke en Eigenbrakel."





Waakzaam blijven

Nieuw was de controleactie niet. Het was al de vierde keer in twee jaar tijd dat alle reizigers in Halle gecontroleerd werden. "Onze collega's uit Nijvel doen dit zelfs al vier jaar", legt Beerens uit. "Twee jaar geleden hebben wij ons bij die actie aangesloten. Het station van Halle is dan ook het laatste grote station voor de treinen het Brussels Gewest binnenrijden. En in de Mariastad lopen ook nog eens meer dan tienduizend jongeren school. Hier zien we dus dagelijks duizenden mensen komen en dan is het goed om waakzaam te zijn en acties als deze te herhalen. Mensen voelen zich hier ook soms onveilig, maar uit onze cijfers blijkt dat dit vaak een subjectief gevoel is. Maar met onze actie geven we wel een duidelijk signaal." (BKH)