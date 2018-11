Wegenwerken veroorzaken lange files in Halle Bart Kerckhoven

16 november 2018

Een tip voor wie het vandaag kan vermijden: blijf met de wagen weg uit de Halse binnenstad. De spits veroorzaakte in de stad elke dag files maar donderdag leek het wel alsof die spits in sommige straten wel de hele dag duurde. De oorzaak van de verkeersellende waren de werken die uitgevoerd werden op de Zuster Bernardastraat en de Poststraat. Tegelijk werden er ook werken opgestart op de Bergensesteenweg net na het kruispunt met de Poststraat zodat het verkeer niet meer zoals gebruikelijk richting Bevrijdingsplein kon rijden. Donderdag was er dan ook nog eens Voddekesmarkt op het Oudstrijdersplein. Onder andere op de Suikerkaai, de Arkenvest en de August Demaeghtlaan was het bijna de hele dag aanschuiven. Vrijdag wordt alles wel afgewerkt zodat de straten opnieuw toegankelijk zijn.