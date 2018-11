Weessokken herleven als rupsen in Hals straatbeeld Bart Kerckhoven

13 november 2018

14u52 0

De Wereldmaand in Halle is zichtbaar in de hele stad. Niet alleen de opvallende wereldbol waar Servais op de Grote Markt vier weken lang op staat is een blikvanger. Karin Van Zeele en Mieke De Bisschop hebben in de hele stad rupsen opgehangen. De rupsen zijn eigenlijk sokken die nergens meer toedienen omdat er een sok van het paar ontbreekt. De vriendinnen vonden dan ook dat die ‘weessokken’ een mooi tweede leven konden krijgen als decoratie tijdens de Wereldmaand. Onder andere de schoolkinderen van De Winde en De Leerboom hielpen mee met het versieren van de sokken en zo komt het nu dat er nog een hele maand lang meer dan driehonderd rupsen over gevels, bruggen en andere plekjes in Halle kruipen.