Weer vertraging bouwproject Arkenvest BEROEP ZENNE EN ZONIËN INTUSSEN ONONTVANKELIJK VERKLAARD BART KERCKHOVEN

02 augustus 2018

02u38 0 Halle Vier maanden nadat het Halse schepencollege een vergunning afleverde voor het bouwproject langs de Arkenvest is de eerste steen nog niet gelegd. Streekvereniging Zenne en Zoniën tekende beroep aan dat nu door de Bestendigde Deputatie onontvankelijk werd verklaard. "We bekijken wel nog onze mogelijkheden", zegt voorzitter Roger Swalens.

Drie ontwikkelaars willen de komende jaren op het terrein tussen Arkenvest en Molenborre 151 appartementen maar ook kantoren en enkele winkelpanden bouwen. Het grootste project is dat van projectontwikkelaar ION uit Waregem. Dat bedrijf tekent voor 64 appartementen en 47 assistentiewoningen net als kantoren op het gelijkvloers langs de Arkenvest.





Voetgangersverbinding

Het schepencollege leverde in maart van dit jaar een bouwvergunning af maar onder andere Streekvereniging Zenne en Zoniën ging in beroep. "Omdat dat project niet strookt met het ruimtelijk uitvoeringsplan dat destijds werd opgesteld", zegt voorzitter Roger Swalens. "Er moet een voetgangersverbinding voorzien worden maar die is er dus niet. De stad respecteert zo haar eigen uitvoeringsplan niet. We zijn boos want zo worden er dus dossiers op maat van de aanvrager goedgekeurd."





Het stadsbestuur liet eerder al weten dat die verbinding niet meer noodzakelijk is omdat het uitvoeringsplan destijds werd opgesteld toen er nog sprake was van een winkelcentrum dat commercieel zou aansluiten op de Molenborre en de Basiliekstraat.





De Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft zich intussen uitgesproken over het beroep maar stelt nu vast dat het beroep onontvankelijk is. "Over de inhoud van ons bezwaar is geen uitspraak gedaan", zegt Swalens.





Vormfout

"Maar blijkbaar is er een vormfout gebeurd. Ik mocht dat niet indienen als voorzitter maar wel als gevolmachtigde van de vereniging. Er is sinds 2016 ook geen publicatie meer geweest van onze vzw in het Belgisch Staatsblad. Maar dat kost 160 euro en eerlijk gezegd kunnen we ons geld beter gebruiken voor onze werking. Het is alleen jammer dat de advocaten van de ontwikkelaar dat natuurlijk aanvoeren als reden om ons beroep te laten afvoeren."





Zenne en Zoniën beraadt zich nu over verdere stappen. "We kunnen nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen maar ook dat kost geld", zegt Swalens. "We hebben nog even om definitief te beslissen. Maar we blijven wel bij ons standpunt. Wanneer dat gebouw er staat, wordt het plan niet gerespecteerd."





Bij ION was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. Het beroep tegen de vergunning voor het project van ION heeft ook gevolgen voor de andere projecten aangezien de ontwikkelaars samen aan de slag zullen gaan om alles te bouwen.