Wat voor weer het is in Halle? Check de weercam van Weerstation Pajottenland! Bart Kerckhoven

13 november 2018

14u02 0 Halle In de Don Boscowijk in Halle is de eerste ‘weercam’ van het Pajottenland en de Zennevallei geïnstalleerd. Iedereen kan met de camera de klok checken wat voor wee het is. Het is Joris Dewolf (26) die de camera in het Weerstation Pajottenland installeerde.

“De mensen kunnen het weer live volgen in Halle” zegt Joris. “Ook al zijn ze op reis zijn of op uitstap. De mensen die Halle willen bezoeken kunnen vooraf nagaan hoe het weer is in Halle. Ze kunnen ook meegenieten van de onweders, de groei van de wolken en bijzondere weerfenomenen. “Aan de kust en grote steden zijn er talrijke webcams, maar geen enkele in het Pajottenland en de Zennevallei. Maar veel mensen gaan naar activiteiten in deze streek. Daarom heb ik een webcam geïnstalleerd.

Joris richtte in 2015 het Weerstation op waar de weercam nu geplaatst is. “Ik heb het Weerstation Pajottenland opgericht omdat er geen websites of Facebookpagina’s over het weer in het Pajottenland en de Zennevallei bestonden”, zegt Joris. “Ik wil de mensen informeren, maar ook mooie foto’s en video’s delen. We kunnen de natuur niet tegenhouden, maar we kunnen wel de schade beperken door goed voorbereid te zijn tegen het extreem weer.” Joris is zelf al jaren geboeid door het weer en koos dan ook een opleiding in die richting. “Ik heb een Master Geografie gevold aan de VUB en KUL”, legt Joris uit. “Ik heb ook de opleiding ‘Operational meteorology’ in Bevekom gevolgd. Mijn masterproef ging over de evolutie en de frequentie van water- en modderoverlast in het Pajottenland en de Zennevallei. Daarnaast ben ik een KMI-spotter en doe ik waarnemingen van bepaalde weerfenomenen zoals mist, sneeuw en zware onweders voor het KMI.” Wie wil kan hier de weercam bekijken.