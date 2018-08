Warandedag sluit vakantie af 23 augustus 2018

Volgende week woensdag wordt er een groot feest georganiseerd in het Warandepark in het Halse gehucht Essenbeek.

Dan vindt de Warandedag plaats die georganiseerd wordt door cultureel centrum 't Vondel in Halle. Iedereen is er op woensdag 29 augustus welkom vanaf 12 uur tot 17 uur voor een picknick en allerlei activiteiten. Jong en oud kunnen er deelnemen aan creatieve workshops maar ook jenga, hockey en mikado spelen. In de speeltuin kan geravot worden en de bibliotheek geeft een voorleesfeestje. Aan het einde van de namiddag is er nog een theatervoorstelling om de Warandedag af te sluiten. De toegang is gratis.





