Wagens bekrast 19 maart 2018

02u25 0

Eind vorige week zijn verschillende wagens bekrast met een scherp voorwerp in de Veldstraat in Halle. Over de lengte van de geparkeerde wagens werden lange krassen getrokken in het koetswerk. Van de daders ontbreekt elk spoor. Wie in de nacht van donderdag op vrijdag iets verdachts gezien heeft in en rond de Veldstraat wordt gevraagd om de politie te contacteren. (BKH)