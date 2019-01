Wagen over de kop op R0 Tom Vierendeels

08 januari 2019

17u36 0 Halle Een bestuurder is dinsdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de R0 binnenring, ter hoogte van Halle.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. De bestuurder ging met zijn monovolume rond 14.30 uur van de snelweg ter hoogte van de aansluiting voor het verkeer komende vanaf de A8. Het voertuig kwam in de middenberm terecht en sloeg over de kop. Minstens een persoon werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een rijstrook bleef een tijdje versperd, maar dat bracht beperkt verkeershinder met zich mee.