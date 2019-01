Wagen gaat over de kop op E429 in Halle: bestuurster gewond Tom Vierendeels

30 januari 2019

14u44 0 Halle Bij een ongeval op de A8-autosnelweg viel woensdagmiddag een gewonde. Een bestuurster verloor de controle over het stuur en sloeg over de kop. Daarbij raakte ze nog een andere wagen.

Het ongeval gebeurde kort na 11.30 uur op de E429 richting Doornik. De vrouw was met haar Citroën net de oprit aan de industriezone Dassenveld gepasseerd toen ze om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloor. Ze raakte de vangrail naast de rijbaan, sloeg over de kop en raakte hierbij nog een andere wagen.

Getuigen hielden onmiddellijk halt en haalden de vrouw uit het wrak, wat volgens de brandweer geen goede reflex is door mogelijke nek- en rugletsels. Ze werd in afwachting van de hulpdiensten opgevangen in een andere wagen en werd vervolgens met een ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere wagen kwam tot stilstand tegen de middenberm. De twee inzittenden van die laatste wagen kwamen er met de schrik vanaf.

Door het ongeval waren beide rijstroken van de snelweg lange tijd versperd waardoor al het verkeer over de pechstrook moest. Hierdoor was het stapvoets aanschuiven. De federale wegpolitie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen terwijl de brandweerzone Vlaams-Brabant West instond voor de signalisatie en het opkuisen van de rijbaan.