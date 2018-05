Wagen brandt uit 08 mei 2018

02u29 0

In de Boterhamstraat in Lembeek is afgelopen zondagmiddag een wagen volledig uitgebrand. Dat gebeurde omstreeks 13.30 uur. De oorzaak is meer dan waarschijnlijk een technisch defect. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. (BKH/TVP)