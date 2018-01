Wafelman keert niet terug 02u43 0

De commotie rond wafelman Pierre Di Nanno van eind augustus blijkt voor niets geweest te zijn. Hij zou immers zelf beslist hebben om geen wafels meer te bakken in het centrum van de stad.





Di Nanno kreeg vorige zomer te horen dat hij geen wafelkraam meer mocht uitbaten in de vernieuwde Basiliekstraat. Er barstte een storm van kritiek op het stadsbestuur los, dat voet bij stuk hield omdat het kraampjes in de pas vernieuwde straat niet meer zag zitten. Di Nanno vroeg en kreeg nadien toestemming om zijn kraam enkele meters verderop te plaatsen, in de Parklaan. Maar uiteindelijk is hij niet meer teruggekeerd naar Halle. Hij zou een andere professionele uitdaging gevonden hebben, maar was niet bereikbaar voor commentaar. (BKH)