Wachtzalen AZ Sint-Maria worden opgeknapt met cheque van soepbar Soup & Co Bart Kerckhoven

25 januari 2019

De wachtzalen van de dienst Oncologie in het Sint-Mariaziekenhuis in Halle zullen er binnenkort veel beter uitzien en dat hebben de patiënten te danken aan Ann Colpaert, Mariska Clerebaut en de zussen Veerle en Leen Decock. De vier vriendinnen serveerden vorig jaar soep in hun pop-upbar Soup en Co aan de Klinkaert. Liters soep werd er geserveerd en dat leverde een mooie cheque op van 2.000 euro. Dat bedrag gaat naar de vzw Houvast die in het dagziekenhuis van Sint-Maria wat aangenamer wil inrichten zodat de ziekenhuissfeer wat verdwijnt. De mensen van Houvast konden meegeven dat de werken intussen gepland zijn en dat de patiënten dus mogen uitkijken naar aangenamere wachtzalen. Wie nog eens voor een goed doel soep wil eten kan trouwens op zaterdag 9 en zondag 10 februari opnieuw terecht in de pop upbar Soup & Co aan de Klinkaert voor de derde editie van het evenement.