Waar moet de lamp blijven branden ’s nachts? Inwoners Lembeek krijgen als eerste in Vlaanderen inspraak in straatverlichting Bart Kerckhoven

08 april 2019

Moet de straatverlichting in het Kasteelpark 's nachts blijven branden? Of moet de stationsbuurt net beter verlicht worden? De Lembekenaren geven deze maand hun mening in een enquête. Het stadsbestuur wil nadien zuinige straatverlichting op maat van de inwoners plaatsen. Het project is uniek in Vlaanderen.

In Groot-Halle staan 5.887 openbare verlichtingspalen waarvan de verlichting zelf nagenoeg elke nacht brandt. “Dat weegt natuurlijk door op de energiefactuur en de CO2-uitstoot”, zegt schepen van Duurzaamheid Marijke Ceunen (Groen). “Door alle straatlampen te vervangen door energiezuinige LED-verlichting kan er fors bespaard worden.”

Het stadsbestuur berekende dat er zelfs 40 procent energie bespaard kan worden, omgerekend het verbruik van 250 gezinnen. Ook de CO2-uitstoot daalt met evenveel procent. De voorbije jaren werden al 1.042 verlichtingsarmaturen vernieuwd en met een nieuw masterplan zal nu de rest vervangen worden door slimme, stuurbare en ultrazuinig LED-licht. De deelgemeente Lembeek wordt daarvoor gebombardeerd tot proefzone.

“We bekijken of er een draagvlak is voor een nieuw burgerparticipatieproject en of de Lembekenaren willen nadenken over de openbare verlichting in hun dorp. We houden een onderzoek voor we dan die slimme verlichting plaatsen”, legt Ceunen uit. “We vragen aan de inwoners wanneer de lichten gedoofd kunnen worden of wanneer ze gedimd kunnen worden. Zo zoeken we dan uit waar en wanneer er minder of net meer verlichting nodig is. Misschien hoeft niet overal de verlichting een hele nacht te blijven branden.”

Maar Halle wil nog een stapje verder gaan. Het stadsbestuur zoekt uit of het mogelijk is om alle energie die in Lembeek gebruikt wordt uit lokale groene stroom op te wekken. Een waterkrachtcentrale op de Zenne, windturbines en zonnepanelen, … Alle mogelijkheden liggen op tafel maar moeten in de praktijk wel haalbaar zijn. Daarbij wil de stad dan ook de inwoners betrekken. Wanneer de burgers zelf in zo’n installatie investeren en mee kunnen genieten van het rendement kan ook dat alweer de kosten besparen voor het stadsbestuur. De ideeën die gelanceerd worden zijn heel innoverend en andere gemeentebesturen willen nu al op de hoogte gehouden worden van het project. “We hebben een subsidie aangevraagd voor het project omdat het zo vernieuwend is”, zegt Ceunen. “Andere gemeenten en organisaties volgen het op de voet en zijn benieuwd zijn naar de resultaten. We werken eerst met energienetbeheerder Fluvius samen om de enquête te verspreiden en die resultaten te verzamelen. Nadien zal het project aan de hand van dat onderzoek verder uitgewerkt worden.” In mei worden de resultaten verwerkt en in juni worden ze bekend gemaakt. Ook Hallenaren die niet in Lembeek wonen zullen via de website van de stad hun zegje kunnen doen over de openbare verlichting.