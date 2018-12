Waar is dat feestje van oud naar nieuw vannacht? Bart Kerckhoven

31 december 2018

06u31 3

In Halle wordt er vannacht gevierd op verschillende locaties. De jongere generatie zal vooral te vinden zijn in cultureel centrum ‘t Vondel waar de scouts van Sint-Rochus opnieuw de Nieuwjaarsfuif organiseren. Met The Ernest, dj’s LSC, Squirre, Twallie en Lively Sound hebben de scouts alvast een uitgebreid lijstje dj’s op de affiche gezet. De deuren van ’t Vondel gaan open om 22 uur en het feestje duurt tot 6 uur. De voorverkoop is intussen afgesloten maar polsbandjes worden zolang het kan verkocht aan de kassa aan 9 euro. In het stadscentrum openen ook cafés de deuren om samen met de klanten de overgang naar 2019 te vieren. Café Blue Note gaat open om 0.30 uur en daar kan er tot de vroege uurtjes doorgefeest worden want er wordt zelfs ontbijt voorzien. De hongerigen mogen uitkijken naar eitjes met spek en toast. Maar ook in café De Sleutel wordt er gevierd. Daar zwaaien de deuren al open om 23 uur en wordt er tot 6 uur gevierd. Op het Possozplein zal dan weer café de Kelt feestvierders ontvangen. Ook dat café is open vanaf 6 uur. Wie er stevig wil in vliegen kan de feestbussen van De Lijn nemen die via verschillende lijnen Halle met het Pajottenland en de Zennevallei verbinden.

LEES OOK: De Lijn rijdt opnieuw uit in Zennevallei tijdens nacht van oud naar nieuw