Vuurwerk mag (zolang het stil knalt) STAD VOERT EXTRA BEPERKING IN OM DIEREN TE BESCHERMEN BART KERCKHOVEN

02u29 0 Foto Mozkito Marc Leus toont een lanceerbatterij, een product dat vlot over de toonbank gaat. Halle Vuurwerk in Halle: het mag nog, zolang het maar stil is. Die extra beperking wordt voor het eerst opgelegd, al lijkt dat de populariteit van vuurpijlen en dergelijke niet te raken. "Voor de Vlaming hoeft het echt niet luid te knallen", zegt vuurwerkverkoper Marc Leus. "Het moet vooral mooi zijn om naar te kijken."

Wie de nacht van oud naar nieuw wat feestelijker wil maken met vuurwerk, moet daar in Halle sowieso een vergunning voor aanvragen. Mocht je dat nu nog niet gedaan hebben, dan ben je er overigens aan voor de moeite: de laatste aanvragen moesten eind november ingediend worden.





Maar er is dit jaar ook een nieuwe regel. Voortaan is enkel nog stil vuurwerk toegelaten, oftewel vuurwerk dat 65 procent minder luid knalt dan klassieke pijlen en ook minder hoog vliegt. Die extra beperking komt er om dieren te beschermen, want zij schrikken gemakkelijk van al die luide knallen. "Onlangs vroeg een klant me nog wat stil vuurwerk nu eigenlijk is", vertelt Marc Leus van feestwinkel Cardano in de Basiliekstraat. "Een echte definitie hebben we echter niet gekregen. Maar eigenlijk verkopen we hier alleen maar stil vuurwerk - die luide knallers zijn hier niet populair. Nederlanders houden daar wel van, maar Vlamingen verkiezen toch vooral de kleurenpracht. Vroeger hadden we echt zware vuurpijlen in het assortiment, maar vandaag knallen die nog maar half zo hard."





De regels zijn in ons land sowieso al streng. Wil je bij Marc vuurwerk kopen, dan moet je al minstens 18 jaar oud zijn. Je krijgt bovendien maximaal een kilogram mee naar huis. Zelf bewaart hij zijn voorraad in een speciale bunker achterin de winkel, en ook daar gaat hij niet boven de wettelijk toegelaten hoeveelheid van 25 kilogram. "Een Nederlander mag met evenveel vuurwerk rondrijden als ik mag opslaan in de bunker", legt Marc uit. "In Duitsland is er zelfs geen beperking. Je mag dus zeker stellen dat de regels hier streng zijn. Ik hou me eraan, maar ik weet ook dat heel wat vuurwerk online gekocht wordt, en dat is veel gevaarlijker. Je weet langs die weg niet of dat vuurwerk wel goedgekeurd en veilig is, en je krijgt er ook geen uitleg bij."





Beginnen met 'iets licht'

Marc geeft zijn klanten dan ook graag advies. "Ik ga niemand zwaar vuurwerk verkopen als blijkt dat die nog nooit een vuurpijl gelanceerd heeft", klinkt het. "Dan geef ik hen eerst iets lichters mee, zodat ze eerst eens kunnen proberen. En een lont (een traag brandend exemplaar dat gebruikt wordt om de vuurpijlen zelf aan te steken, red.) vind ik ook belangrijk. Dan hoef je niet te klungelen met een aansteker in de wind. Vuurwerkbatterijen (een eenvoudige lanceerinstallatie, red.) zijn daarom ook wel populair. Je kan er snel mee aan de slag en ze zijn ook heel veilig en stil. Maar ook wie ervaring heeft, krijgt uitleg. Er zijn mensen die pijlen nog altijd afvuren vanuit een plastic fles. Maar als die omwaait, dan kan zo'n pijl veel schade veroorzaken. Conclusie: wie goed ingelicht is, kan met een gerust hart vuurwerk afsteken."





De extra beperking kost Cardano voorlopig ook geen klanten. "We verkopen al zeker vijftien jaar vuurwerk en het blijft populair", weet Marc. "Niet alleen Hallenaren kopen hier hun vuurwerk. We zien ook veel mensen uit Wallonië langskomen. Daar liggen ze blijkbaar allemaal niet zo wakker van het vuurwerk - misschien omdat daar nog meer open ruimte is? Ik zou zelf ook niet meteen vuurpijlen lanceren onder de daken van een dichtbebouwde wijk. Maar als iedereen zijn verstand gebruikt, dan is er geen probleem."