Vuilniszak te vol? Dan blijft hij staan AFVALOPHALERS BEZEREN ZICH STEEDS VAKER BIJ OPTILLEN BART KERCKHOVEN

21 maart 2018

03u04 0 Halle De afvalophalers van Intradura laten vanaf volgende maand overladen en dichtgeplakte huisvuilzakken onherroepelijk staan. Verschillende laders prikten of sneden zich al aan voorwerpen omdat ze de afvalzak niet goed konden optillen. "De veiligheid van onze werknemers komt in het gedrang", klinkt het.

Wie in Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat in april de restafvalzak buitenzet, houdt zich best aan de regels. Afvalophaler Intradura kondigt aan dat overladen of dichtgeplakte zakken niet meer meegenomen worden.





"Eind vorig jaar meldden verschillende laders dat de zakken steeds vaker volgepropt en dichtgeplakt met plakband buitengezet werden", zegt Inge D'hoe van Intradura. "Maar als die zakken niet worden gesloten zoals het moet, dan kunnen de ophalers niet anders dan die zak met twee handen tegen het lichaam te dragen. Dat is niet alleen extra belastend voor de rug, onze mensen kunnen zich ook verwonden."





Naalden en scherven

Ondanks alle informatiecampagnes gooien de mensen namelijk ook nog altijd afval in de vuilniszak dat er niet in thuishoort. Onder andere injectienaalden of glasscherven worden nog steeds niet gesorteerd. Enkele weken geleden nog werd in de Biezeweide in Halle aan lader overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij geprikt werd door een naald die in een overvolle vuilniszak stak. Er is een groot gezondheidsrisico en dus nemen we dit probleem wel ernstig. Het werd zelfs zo erg dat de laders zelfs op eigen initiatief zakken lieten staan, maar we hebben nu zelf een plan uitgewerkt om het probleem aan te pakken."





Wie de zak niet reglementair afsluit of overlaadt, zal vanaf april een sticker terugvinden op de zak waarmee Intradura het probleem duidelijk maakt.





Redelijk

"We gaan redelijk zijn", zegt D'hoe. "Als iemand een stukje plakband gebruikt om een scheur in een zak te dichten dan gaat die zak wel meegenomen worden. Maar de overvolle zakken die dichtgeplakt zijn, kunnen blijven staan. De voorbije drie maanden hebben we aan de gemeentebesturen gevraagd om de inwoners daarvan op de hoogte te brengen en zelf lanceren we ook nog eens een informatiecampagne."





Waarom de mensen steeds vaker hun zakken zo volproppen, weten ze bij Intradura niet. "Vuilniszakken kosten wel meer dan vroeger en misschien heeft het daar wel mee te maken", aldus D'hoe.





"Maar wij moeten vooral naar de veiligheid van de werknemers kijken en daarom gaan we dus net als bij de PMD-zakken een sticker aanbrengen bij mensen die hun zak niet correct afsloten."