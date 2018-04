Vuilnisbakken station worden keertje extra geledigd 24 april 2018

De vuilnisbakken aan het station zullen komend weekend nog een keertje extra leeggemaakt worden, nadat ze vorig weekend in een mum van tijd overvol bleken te zitten. Daar zaten de vele bezoekers van het Hallerbos, die aan het station gebruikmaken van de pendelbus, voor iets tussen. "De mensen lieten na verloop van tijd hun afval naast de vuilnisbakken achter", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). "Daarom hebben we voor komend weekend een extra ophaaldienst voorzien, zodat we niet opnieuw met overvolle vuilnisbakken zitten."





(BKH)