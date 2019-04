Vrouw aangerand in station van Halle: politie zoekt verdachte en twee belangrijke getuigen Tom Vierendeels

02 april 2019

22u57

Bron: FAROEK & Federale Politie 39 Halle De Federale Politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een man die in oktober vorig jaar tot tweemaal toe een vrouw probeerde aan te randen in de omgeving van Halse station. De politie zou ook graag met twee getuigen spreken, waaronder een persoon die de eerste poging onbewust kon voorkomen.

De feiten speelden zich op woensdagavond 10 oktober rond 23 uur af. Het slachtoffer, een vrouw van zestig jaar die in de stationsomgeving woont, kwam van haar werk en had rond 22.30 uur in het station Brussel-Noord de trein richting Doornik genomen om vervolgens in Halle af te stappen. Op de voetgangersbrug boven de perrons ondernam de verdachte een eerste poging om het slachtoffer aan te randen. Hij duwde haar tegen de muur, werkte haar tegen de grond en ging vervolgens op haar liggen. Vervolgens betaste de man het slachtoffer over haar volledige lichaam, maar een toevallige voorbijganger kon onbewust de daad stoppen. De verdachte hielp op dat moment de vrouw recht en bood haar in gebrekkig Engels zowel een sigaret als cola aan. De verdachte stapte vervolgens door richting de Vandenpeereboomstraat.

Tweede poging

Na een tijdje stapte de vrouw ook die richting uit om naar huis te gaan, maar de verdachte dacht niet aan stoppen. Hij betaste de vrouw om haar vervolgens ter hoogte van De Frietwagon op een braakliggend terreintje opnieuw tegen de grond te werken. Hij probeerde zijn broek te openen en snoerde intussen met zijn hand de mond van de vrouw terwijl ze in het Frans om hulp riep. Dat trok de aandacht van een buurman die op dat moment zijn hond uitliet in de omgeving. Hij kon de verdachte van de vrouw trekken, waarna de man rustig wegwandelde. De vrouw deed uiteindelijk een dag later aangifte bij de lokale politiezone Zennevallei.

Dakloze man?

Uit bewakingsbeelden van het station Brussel-Noorde blijkt dat daar al rondhing. Hij droeg een opvallende oranje muts en een jeansbroek met daaronder mogelijk een trainingsbroek, wat mogelijk wijst dat hij buiten slaapt. Daarnaast droeg hij een donkere jas en donkere schoenen met een witte boord aan de zolen. Op zijn rug droeg hij een rugzak van Nike met camouflageprint. Voorts heeft hij een stoppelbaard, onverzorgd voorkomen en lijkt verward. Hij is ongeveer 1,70 meter groot, normaal gebouw en mankte met het rechterbeen.

Belangrijke getuigen

Naast tips over de verdachte is de politie ook op zoek naar twee mogelijk belangrijke getuigen. De eerste zat in dezelfde wagon van het slachtoffer en de verdachte. Hij heeft kort haar, droeg een hoofdtelefoon en een lichtkleurige rugzak. De man stapte net voor de vrouw de trap richting voetgangersbrug op. De tweede getuige is de man die de eerste poging kon stoppen en over de voetgangersbrug richting Graankaai wandelde. De verdachte zelf nam na zijn twee pogingen mogelijk opnieuw een trein of heeft de nacht in Halle doorgebracht. Ook eventuele andere slachtoffers van de man worden gevraagd om zich te melden bij de politie.

Wie nuttige informatie heeft voor de speurders, of zichzelf herkent in een van de beschrijvingen, kan contact opnemen met de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het webformulier.