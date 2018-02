Vrijwilligers lezen aan huis in De Boekenstoet 09 februari 2018

Twaalf vrijwilligers gaan in evenveel Halse gezinnen op bezoek om er de kinderen te laten kennismaken met boeken. Het project De Boekenstoet moet kinderen van vier tot negen jaar een extra duwtje in de rug geven om het Nederlands bij te spijkeren. "Vrijwilligers lezen aan huis voor", zegt Reinout De Pauw van de Halse bibliotheek.





"Het gaat om gezinnen waar kinderen zijn die Nederlands als moedertaal hebben maar ook kinderen die anderstalig of meertalig zijn. Onze vrijwilligers hebben ook een vorming gevolgd, zodat ze veel meer kunnen doen dan alleen maar voorlezen. Zo kunnen ze even goed aan het knutselen gaan wanneer ze rond het boek werken met het gezin."





De vrijwilligers gaan tien keer op bezoek en onderweg wordt ook een bezoek aan de bibliotheek ingepland. "Het is vooral het leesplezier dat we willen benadrukken", verduidelijkt Reinout. "Het is dus geen taalles, maar een speelse manier om te werken met boeken, taalspelletjes en liedjes."





De gezinnen doen ook mee aan een culturele activiteit en een voorleesfeestje in de Halse bibliotheek in mei zal de eerste editie van De Boekenstoet afsluiten. (BKH)