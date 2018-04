Vrijwilligers Hallerbos in de bloemetjes gezet 19 april 2018

Zo'n veertig vrijwilligers die de toeristenstroom in het Hallerbos mee in goede banen leiden, hebben gisteren een attentie gekregen van het stadsbestuur.





Normaal gezien zou Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) gisteren een bezoekje brengen aan het Hallerbos, maar zij moest wegens omstandigheden afzeggen. Het stadsbestuur en het Agentschap Natuur en Bos lieten het niet aan hun hart komen, en bedachten de vrijwilligers met hyacintenpralines. Komend weekend weten zij alvast wat doen, want de stad verwacht duizenden toeristen in het Hallerbos. (MEN)