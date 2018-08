Vrijetijdsmarkt tijdens Ezelsoor 22 augustus 2018

02u33 0

In Halle stellen de plaatselijke verenigingen zich aan het begin van het schooljaar aan de ouders en kinderen voor tijdens de boekenkafthappening Ezelsoor in cultureel centrum 't Vondel. Op woensdag 5 september kan iedereen 't Vondel binnenstappen om boeken, schriften en agenda's te kaften. Maar ook illustratoren zoals Maarten Defossez, Marjolein Pottie, Dieter De Schutter en Kristof Devos zijn van de partij om het kaftpapier met leuke illustraties op te vrolijken. Tegelijk zetten verenigingen zoals J.M.A Pro Musica en scholen als de Servaisacademie en De Meiboom samen met de bibliotheek een infostandje op zodat ouders en kinderen meteen een zicht krijgen op het aanbod in Halle. Op www.ezelsoor.info is alle informatie te vinden over de happening die ook in 24 andere gemeenten georganiseerd wordt. In Halle worden de boeken gekaft tussen 12 uur en 17 uur. (BKH)