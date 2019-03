Vrienden van het Lindegroen organiseren eetfestijn om ramen en deuren te vervangen Bart Kerckhoven

16u04 0 Halle De Vrienden van het Lindegroen organiseren dit weekend voor de vierde keer ‘Lindegroen Tafelt’. Het eetfestijn vindt natuurlijk plaats in Het Lindegroen in Buizingen en de opbrengst wordt dit jaar gebruikt om het raam- en deurwerk van het café te vervangen.

De vzw Vrienden van het Lindegroen bestaat sinds 2015 en beheert de gerenoveerde zaal in Buizingen. Die wordt verhuurd aan de verenigingen uit Buizingen en omstreken en is praktisch elke weekend bezet. Dit jaar zal de opbrengst van het brochettes- en stoofpotjesfestijn volledig naar de vervanging van de ramen en deur gaan van het café. Het gaat hier om een nieuwe voordeur en dubbel beglaasde ramen, waardoor de zaal nog milieuvriendelijker kan beheerd worden. Een ander voordeel is dat de geluidsoverlast voor de buren zal verminderen. Op zaterdag 16 maart wordt er geserveerd van 17 uur tot 22 uur en op zondag van 11 uur tot 16 uur.