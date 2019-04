Vrienden en collega’s reageren op dood Paul Severs: “Hij was een icoon in Vlaamse showbizz maar na al die jaren nog steeds een zanger van de streek” Bart Kerckhoven

09 april 2019

20u30 6 Halle Vrienden en collega’s rouwen om de dood van Paul Severs (70). Het nieuws van zijn overlijden kwam in het Pajottenland en de Zennevallei hard aan bij iedereen die hem gekend heeft. “Paul verkocht miljoenen platen en kon tegelijk zo onzeker zijn”, vertelt presentator Kris Baert. “Maar bovenal was hij een ontzettend sympathieke man.”

Heel wat vrienden en collega’s reageren verslagen op de dood van Paul Severs. De zanger groeide op in Huizingen en zetten zijn eerste stapjes in de muziekwereld met het groepje The Criminals. Pater Pax nam hem in het klooster van de Minderbroeders in Halle onder zijn hoede maar toen de carrière van Paul een hoge vlucht nam trok die naar wafelbakker Sylvain Tack. Die bouwde een studio naast zijn Suzy-wafelfabriek in Buizingen waar zijn artiesten nummers in zongen en timmerden aan hun carrière. “Paul werkte deeltijds mee in de fabriek”, herinnert werkneemster Verone Heye zich. “Hij was een vriendelijke jongen zonder kapsones terwijl hij toch al wat bekender werd. In de fabriek maakte hij de etiketten voor de verpakkingen. Maar Paul voerde ons ook naar het ziekenhuis voor onze medische onderzoeken. Voor ons was Paul een collega. In oktober heb ik hem nog zien optreden. We wisten dat het niet goed ging met hem maar ik schrik toch nu ik weet dat hij er niet meer is.”

Tijdens die Suzy-periode leerde zanger John Horton uit Herne Paul kennen. “Tack nam ook mij onder zijn hoede”, vertelt John. “Paul was in de jaren zeventig al zo gedreven. Hij was een sympathieke man met een goed karakter. Toen Sylvain Tack vertrok zijn we contact blijven houden. Hij was niet alleen een goed zanger maar ook een uitstekend componist en tekstschrijver. Ik heb zelfs enkele nummers van hem gezongen. Een paar jaar geleden bracht ik ‘My Love’ uit, dat is een liedje van zijn hand. Paul was een icoon in de Vlaamse showbizz. Hij bleef maar doorgaan. Paul trad de laatste jaren nog steeds twintig keer per maand op. Je mag dat echt niet onderschatten. Ik vind het ontzettend jammer dat Paul nu al van ons heengaat.”

John Horton en Paul Severs stonden de voorbije jaren ook op hetzelfde podium tijdens de evenementen die Bart Anneessens Cops organiseerde in Sint-Pieters-Leeuw. “Paul mag trots terugkijken op een schitterende carrière met een aaneenschakeling van hits”, zegt Bart. “Miljoenen mensen heeft hij laten mee genieten van zijn liedjes, optredens en succes. Ik ben dan ook heel fier dat ik vorig jaar het laatste duet met hem mocht opnemen. Ons liedje ‘Vliegen’ werd een echte carnavalshit. Ik herinner me ook nog de vele warme gesprekken voor en na de optredens. We hebben vele avonden plezier gehad.”

Eén constante in de carrière van Paul Severs waren de optredens tijdens de Halfoogstfeesten in Bellingen. Severs stond er liefst 48 keer op de planken. “Hij vierde elk jubileum in zijn carrière in onze tent”, herinnert Rudi Seghers van de Halfoogstfeesten. “Paul trad graag in Bellingen op. Voor ons was hij een zekerheid. Met Paul Severs op de affiche wist je dat de tent volliep. Hij had een trouw publiek, zelfs toen het Vlaamse lied niet meer zo populair was. We hadden een traditie die mijn vader in ere hield. Na elke show van Paul overhandigde mijn vader hem bloemen en sprak hij de zaal toe. Paul bleef al die jaren de lat erg hoog leggen. Het optreden vond plaats in een tent maar hij eiste wel dat de omkadering perfect was. In ruil leverde hij topoptredens af. Zo trad hij tijdens één van zijn jubileumoptredens ooit nog met de Concertband Theobaldus van Bogaarden op. Dat waren memorabele avonden voor onze Halfoogstfeesten. Hij maakte tijd voor zijn fans. Na een optreden deelde hij handtekeningen uit en poseerde hij voor foto’s. Dat doen niet alle artiesten meer. Net daarom denk ik dat hij zo populair was. Hij was een icoon maar na al die jaren nog steeds een zanger van de streek.”

Paul Severs kon een hele zaal laten feesten. Of hij nu in een jeugdhuis, een feesttent of concertzaal speelde: het publiek zou zich amuseren. Zelfs de Halse carnavalisten gingen uit de bol toen Paul Severs enkele jaren geleden het podium opstapte als verrassingsact tijdens Carnaval Halle. Twee jaar geleden trad hij zelfs op tijdens de Prinsenverkiezing in ’t Vondel. “Dat is telkens erg goed meegevallen”, zegt voorzitter Jos Appelmans van Halattraction. “We hebben niets dan goede herinneringen aan Paul. Hij trad zelfs op tijdens het huwelijk van mijn dochter in de Sint-Martinusbasiliek. Ik vind het spijtig dat we zo vroeg afscheid van hem moeten nemen.”

Radiopresentator Kris Baert heeft Paul de voorbije jaren verschillende keren geïnterviewd, zowel voor Radio 2 als voor Stadsradio Halle. “En eigenlijk ken ik hem al sinds het begin van zijn carrière”, zegt Kris. “Toen ik nog leerkracht was op het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Halle gaf ik les aan zijn zoon en kwam Paul dus samen met Paulette naar het oudercontact. De laatste jaren hoorden en zagen we elkaar regelmatig. Bij Stadsradio Halle was hij zelfs kind aan huis. Hij kwam graag over de vloer en maakte altijd tijd voor mij. Het viel me wel op hoe onzeker hij soms kon zijn. De man die miljoenen platen verkocht kon echt twijfelen aan zichzelf. Hij was misschien wel te bescheiden. Tegelijk was dat een van zijn charmes. Het toonde aan dat hij zich niet verheven voelde boven de rest. Ik heb met Paul uren gepraat over vanalles en nog wat. Babbelen deed hij ontzettend graag. Ik ga hem zeker missen. Met Paul Severs verliest Vlaanderen echt een grote artiest maar vooral ook een ontzettend sympathieke man.”