Vrie Kadeikes flitsen Lembeek terug in de tijd 24 mei 2018

De Halse carnavalsgroep De Vrie Kadeikes organiseert dit weekend opnieuw Retro Mania. Het wordt stilaan een traditie, want de carnavalisten flitsen de Halse deelgemeente al voor het vierde jaar op rij terug in de tijd. Deze keer is het Claesplein de uitvalsbasis. Zaterdag is er al vanaf 9 uur een rommelmarkt die tot 18 uur duurt. Wie wil, kan ook een Vespa huren om deel te nemen aan een rondrit in de streek. Vanaf 10 uur verzamelen alle oldtimers voor een begeleide rondrit. Radio Victoria zendt de gepaste muziek uit. Wanneer de oldtimers terugkeren vanaf 18 uur zijn er optredens van Choco La Mousse en Big Time Bossmen. Voor de kinderen is er de hele dag animatie voorzien. Om het weekend goed in te zetten, is er vrijdagavond 'De Slimste quiz van Lembeek' in zaal De Kring. Alle informatie over Retro Mania is terug te vinden op www.retromania.one. (BKH)