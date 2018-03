Vragen over uitbating van sportcafetaria De Bres 02 maart 2018

02u35 0 Halle Oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij de cafetaria van sportcomplex De Bres. Daar staat een nieuwe uitbater achter de toog, zonder dat het stadsbestuur daar toestemming voor gegeven heeft.

Vzw De Bres heeft sinds 2016 een concessie-overeenkomst met het stadsbestuur, maar de uitbaatster die er sinds dat jaar aan de slag was, is er enkele maanden geleden mee gestopt. Vandaag staat er een andere uitbater achter de toog. Maar gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA) vindt dat de overeenkomst geschonden werd omdat het stadsbestuur geen toestemming gaf voor het aanstellen van een nieuwe uitbater.





"Enkele dagen voor die aanstelling werden we mondeling op de hoogte gebracht", zegt schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V). "Intussen is dat wel op het schepencollege besproken. Een probleem is er niet." Maar raadslid Demuylder vindt het wel vreemd dat het schepencollege niet weet wat er afgesproken werd tussen de vzw en de nieuwe uitbater. "De vzw betaalt 1.000 euro per maand voor de uitbating, en het is best mogelijk dat die een nieuwe uitbater een veel hogere huurprijs oplegt. Dat wringt dan toch, want zijn dit geen inkomsten die de stad misloopt?"





Tijdens de gemeenteraad stelde schepen van Juridische Zaken Dieuwertje Poté (CD&V) dat er niets aan de hand is. "Omdat de overeenkomst tussen de stad en de vzw ongewijzigd blijft", klonk het. Demuylder vroeg om die overeenkomst te verbreken, net omdat er zoveel onduidelijkheid was. Maar dat voorstel werd meteen weggestemd door de meerderheid. (BKH)