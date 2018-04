Vrachtwagenverbod op carpoolparkings TRUCKERS ZOEKEN STANDPLAATS NAAST SNELWEG BART KERCKHOVEN

28 april 2018

02u30 0 Halle Twee carpoolparkings in Halle zijn binnenkort verboden terrein voor vrachtwagens. Steeds meer truckers parkeren hun trekkers op die parkings. "Soms staan er dertig vrachtwagens op een parking maar daarvoor dienen die terreinen niet", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V).

Halle richtte de voorbije jaren vier carpoolparkings in waar chauffeurs dan kunnen afspreken om samen naar het werk te rijden. Maar sinds een paar jaar worden die parkings steeds vaker ingepalmd door vrachtwagens en trekkers. Zo stonden er woensdag op de carpoolparking langs de Bergensesteenweg op de grens met Lembeek acht trekkers geparkeerd van bedrijven uit Genappe en Brussel. "We vermoeden dat de invoering van de kilometerheffing voor zwaar vervoer daar mee te maken heeft", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "We stellen vast dat het meestal gaat om bedrijven en chauffeurs die niet eens in onze stad wonen maar vooral een standplaats zoeken dicht bij de snelweg. Maar daarvoor dienen onze carpoolparkings helemaal niet."





De gemeenteraad heeft nu verschillende voorstellen goedgekeurd. De twee carpoolparkings langs de Bergensesteenweg en aan het kruispunt van de Nijvelsesteenweg en de N203a zijn binnenkort verboden terrein voor trekkers en vrachtwagens.





Dassenveld

De parking langs de Edingensesteenweg (N7) wordt dan weer opgesplitst. "Daar is het mogelijk om het terrein op te delen", legt Pieters uit. "Aan de ene kant kunnen er dan personenwagens parkeren en vrachtwagens krijgen een plaats aan de andere kant." Die parking is gelegen tegenover de industriezone Dassenveld waar onder andere Colruyt Group een distributiecentrum heeft. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat die parking vaak volstaat met trekkers. Op de Welkomstlaan is er ook een carpoolparking maar op de laan zelf zijn er al aparte plaatsen voorzien voor vrachtwagens. Die strook zal opschuiven richting N203a zodat de chauffeurs sneller de snelweg kunnen oprijden. "We beseffen dat deze maatregelen bij de truckers niet enthousiast zullen onthaald worden maar we vinden dat de bedrijven en de eigenaars van die vrachtwagens zelf voor parking moeten instaan. Het openbaar domein dient hiervoor niet. We gaan wel nog in overleg met de truckers. Het verbod wordt nog niet meteen ingevoerd"





Openbare parkeerterreinen

Pieters vindt dat ook de Vlaamse overheid mee kan werken aan een oplossing. "De Vlaamse overheid zou eens moeten bestuderen of de aanleg van grote openbare parkeerterreinen langs de snelwegen geen oplossing zou kunnen zijn. Maar ook de verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf leggen is een mogelijkheid. Dit is dan ook geen typisch Hals fenomeen."