Vos rooft kippenhok Windmoleken leeg: stadsbestuur laat geautomatiseerde deur plaatsen

23 maart 2019



De kippen in het volkstuintje van de wijk Windmoleken in Halle hokken voortaan samen in een vossenbestendig kippenhok. Een achttal kippen werden vorig jaar nog verslonden door een vos. Maar het roofdier zal geen tweede keer toeslaan dankzij een spitsvondige en toch goedkope oplossing. “Het hok heeft een geautomatiseerde deur gekregen”, legt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a) uit. “Als de kippen op stok gaan sluit de deur ’s avonds automatisch. ’s Ochtends gaat het luikje dan opnieuw open.” Het hok staat op een betonnen plaat zodat een vos zich geen weg naar binnen kan graven. Het systeem voor het automatisch deurtje kostte nog geen honderd euro maar de bewoners zijn wel blij met de investering om de eitjes van de kippen populair zijn. Het keukenafval van de assistentiewoningen Ten Hove en de tuiniers in de volkstuin kan vanaf nu ook opnieuw verwerkt worden door de nieuwe kippen. Nu de nieuwe kippen hun intrek namen in de ren organiseerde het stadsbestuur een heuse kippenborrel om met de buurtbewoners te klinken op de komst van het pluimvee.