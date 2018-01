Voormalig uitbater Hallywood haalde uit, maar moet niet naar de cel 02u27 0 Foto Mozkito David Cael. Halle David Cael, voormalig uitbater van het bekende danscafé Hallywood, heeft een celstraf van tien maanden gekregen voor slagen en verwondingen. Zes maanden van die straf zijn met uitstel, wat betekent dat hij niet daadwerkelijk naar de gevangenis moet.

Twee jaar geleden was Cael, die tot februari 2017 uitbater was van het Halse danscafé Hallywood, na een zware oudejaarsnacht met zijn personeel naar café De Kelt getrokken. Daar liep het omstreeks 9 uur 's ochtends mis. Roy S. was er al twee keer aan de deur gezet omdat hij dronken was en andere klanten lastiggevallen had. Op een bepaald moment zou de stiefdochter van Cael zelfs een vuistslag geïncasseerd hebben, met Roy S. als hoofdverdachte.





Cael zelf stond op dat moment buiten een sigaretje te roken. "Toen zijn stiefdochter hem vertelde over de vuistslag, is hij logischerwijs kwaad geworden en heeft hij die man buiten een duw gegeven", zo klonk de versie van de verdediging. En daar was het volgens Cael ook bij gebleven.





Maar het Openbaar Ministerie zag dat anders. Volgens het parket was het dispuut met het dronken slachtoffer net achter de rug toen Cael vanuit het niets een vuistslag uitdeelde. Die versie wordt overigens gesteund door camerabeelden. Bovendien schopten Cael en een andere klant nog tegen Roy S. "Zo'n agressie hoort niet, en al zeker niet voor iemand die zelf een dansgelegenheid uitbaat", klonk het.





Twee jaar cel gevraagd

Omdat Cael in het verleden ook al voor gelijkaardige feiten veroordeeld werd, vorderde het Openbaar Ministerie de maximumstraf van twee jaar cel.





De verdediging vroeg de vrijspraak. "Die beelden zijn een schending van de privacy van mijn cliënt", luidde het. Daar ging de rechter niet in mee, maar gezien de context besloot hij het bij een celstraf van tien maanden te houden. Zes maanden werden met uitstel uitgesproken en dus hoeft Cael niet de cel in. Hij kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. De andere klant die zich ook gewelddadig gedroeg, werd overigens veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel.





(WHW)