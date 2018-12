Voorlopig geen blokkade op Edingensesteenweg in Halle Bart Kerckhoven

14 december 2018

06u34 6

Goed nieuws voor wie vanochtend in de buurt van de Edingensesteeweg in Halle moet zijn: de rotonde met de Zinkstraat is dan toch niet afgesloten door actievoerders. Een paar kilometer verder op in het Waalse Saintes is wel een blokkade geïnstalleerd. De politie waarschuwde donderdagavond nog voor een filterblokkade tijdens de nationale stakingsdag aan de rotonde op de Edingensesteenweg. Die rotonde is ook de enige toegangsweg naar het distributiecentrum van Colruyt op Dassenveld. De kans bestaat wel dat er doorheen de dag nog acties gevoerd worden maar voorlopig is er een normale ochtendspits. De politie volgt de situatie verder op.