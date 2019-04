Volharding voert oorlogskomedie op in Paterskerk: “Een ‘kommeke’ soep zal voor verrassende wendingen zorgen.” Bart Kerckhoven

09 april 2019

11u34 0 Halle De Koninklijke Toneelgroep Volharding voert haar nieuwste productie op in de Paterskerk in Halle. Dit keer werd gekozen voor een oorlogskomedie. Volharding speelt op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april in de kerk in de Volpestraat.

‘Oorlog, soep en liefde’ is een oorlogskomedie van Karel Eens in een regie van Karel Decoster. Niet ver van de boerderij van Nand en Marjet zitten sergeant Hendrix, soldaat Frans en verpleegster Greta in de loopgraven geïsoleerd terwijl de sergeant graag promotie zou maken en medailles wil verzamelen. Bij een zwaar bombardement wordt de boerderij weggeblazen. Nand en Marjet, maar ook de Duitse soldaat Fritz, vervoegen het drietal. De oogappels van de boeren, Thilleke en Gerarken zijn echter vermist. Plots komt dochter Thilleke toch op de proppen en nog wel met een pak geheime documenten. Als ten slotte nog enkele SS’ers, Olga und Helga, die op zoek zijn naar Fritz en de documenten, opduiken is de strijd pas echt goed losgebarsten. Een ‘kommeke’ soep zal hier voor verrassende wendingen zorgen.

Dominiek Van Schoorisse, Julienne Vetsuypens, Els Demanet, Ward Ceyssens, Jacky Maes, Andre Herremans, Carl Coudron, Pieter Sanders, Anne Van Der Mijnsbrugge en Nele Baekeland vertolken de rollen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa, in voorverkoop bij Tea-Room La Dragée en Café De Sleutel of via www.volharding.org. Op vrijdag en zaterdag wordt er gespeeld om 20 uur en op zondag om 15 uur.