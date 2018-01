Vluchtmisdrijf te voet? 45 dagen rijverbod 02u32 0 Halle F.B. moest zich verantwoorden nadat hij vorig jaar in volle carnavalsperiode vluchtmisdrijf gepleegd had in Halle.

De man was in de nacht van Krottenmaandag tegen een andere auto gereden, en dat op de parking van een winkel langs de Bergensesteenweg. Meteen daarna ging hij er te voet vandoor. Agenten die in allerijl opgeroepen werden, maanden hem tot drie keer toe aan om te stoppen. F.B. weigerde en gaf één van de inspecteurs zelfs een duw, waarop hij in de boeien geslagen werd. Hij bleek overigens 1,35 promille alcohol in het bloed te hebben.





"We vinden dat de term 'vluchtmisdrijf' in deze overdreven is", aldus zijn advocate in de rechtbank. "Hij reed namelijk tegen de wagen van vrienden van zijn zoon. Ze wisten dus wel wie hij was. De schade werd inmiddels ook al vergoed." De rechter vond het gedrag van F.B. echter beneden alle peil en gaf hem een boete van 2.400 euro, waarvan de helft met uitstel. Daar komt een rijverbod van 45 dagen bij. Voorts moet de man medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)