Vluchtmisdrijf na relatiebreuk 02u28 0 Halle Liefdesverdriet heeft een vrouw deze week naar de politierechtbank geleid.

Toen haar vriend in januari van vorig jaar een punt achter hun relatie zette, ging ze behoorlijk over de schreef. Ze nam enkele pillen en ging vervolgens op café haar verdriet verdrinken. Toen ze daar weer vertrok, reed ze met haar auto twee andere wagens aan. Daarop pleegde ze vluchtmisdrijf.





De politie stond niet veel later voor haar deur. Ze bleek 1,65 promille alcohol in het bloed te hebben. "Ze heeft zich die dag laten gaan door het slechte nieuws dat ze gekregen had", aldus haar advocate. "Maar van een alcoholverslaving is geen sprake. Ze heeft zich nog verontschuldigd bij de politie en dat doet ze hier vandaag nog eens. Wat er die dag gebeurd is, was een uitzondering."





De vrouw kreeg een boete van 1.800 euro, deels met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen. Ze moet ook medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)