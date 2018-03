Vluchtmisdrijf na kapotte spiegel 14 maart 2018

J.H. uit Halle is veroordeeld tot een geldboete van 420 euro en een rijverbod van 20 dagen op feestdagen en weekends. H. reed op 8 juni 2017 een autospiegel af van een geparkeerde wagen in de Halleweg. De dame beweert niets gevoeld te hebben. "Dat is onmogelijk", wist politierechter Johan Van Laethem. "Als je iemand zijn spiegel eraf rijdt, kan het niet anders dan dat je dat gehoord te hebt. Dat zijn de wetten van de fysica. Het geluid is immens als je zoiets doet." De advocate van H. verzekerde dat haar cliënt niets gehoord had. Ze pleitte ook voor een milde straf door het blanco strafblad. Daarnaast heeft H. haar auto nodig voor haar beroepsactiviteit. (MEN)