Vlaamse subsidie van 300.000 euro voor landschapspark langs Zenne Bart Kerckhoven

18 januari 2019

12u52 0 Halle Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) kent een subsidie van 300.000 euro toe aan Halle om het project ‘Zuurstof voor de Zenne’ te realiseren.

‘Zuurstof voor de Zenne’ is de naam van een toekomstplan waarbij de oevers van de Zenne ingericht zouden worden als een groen lint door de stad. De komende jaren kan dat plan gerealiseerd worden maar er moeten ook nog studies gebeuren over de beste invulling van het project. Elk jaar lanceert de minister een thema waaronder gemeentebesturen dan projecten kunnen indienen. Aangezien het thema dit keer ‘Groen en water in de stad’ was sloten de plannen voor de Zenne in Halle perfect aan bij de oproep van de minister.