Vlaams Belang naar kiezer met nieuwe lijsttrekker 15 juni 2018

Halle Vlaams Belang trekt met een nieuwe lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Bediende André Gorgon (57) zat jarenlang in het verenigingsleven en komt voor het eerst op bij Vlaams Belang maar mag meteen de lijst aanvoeren. Een opvallende naam op de lijst is die van Frieda De Kerf (73). Zij kwam in het nieuws nadat haar meubelwinkel op de Lemonnierlaan in Brussel eind vorig geplunderd werd tijdens de rellen na de voetbalwedstrijd Marokko-Ivoorkust. "Maar dat ik nu op de lijst sta heeft er niets mee te maken", zegt Frieda. "Ik nam eerder al deel aan de verkiezingen in Brussel voor Vlaams Belang. Nu ik officieel in Halle woon, vind ik dan ook dat ik voor Vlaams Belang ook hier kandidaat moet zijn."





Referendum

Uittredend gemeenteraadslid Dries Devillé komt niet meer op omdat hij verhuist maar hij blijft wel de partij steunen. Veiligheid, sociale huisvesting, aandacht voor het Vlaams karakter maar ook voor de horeca en het milieu zijn de speerpunten van het programma in Halle.





De parij wil ook vaker een referendum organiseren wanneer belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Roger Bontridder, Daniel Heymans, Marc Dekens en Laurent D'Hollander zijn ook kandidaat voor de partij. Oudgediende Milo Vandemaele is lijstduwer. (BKH)