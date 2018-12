Vlaams Belang helpt Halle2019 aan zetel in Bijzonder Comité van OCMW Bart Kerckhoven

14 december 2018

19u18 0 Halle Het burgerplatform Halle2019 verbindt zich aan de lijst van het Vlaams Belang om een zetel te bekomen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW in Halle. Dat is een opmerkelijk gezien het cordon sanitaire dat andere partijen handhaven. “Het was de enige manier om in de raad te zetelen”, zegt Yves Demanet. “Verder is er geen enkele samenwerking voorzien.”

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) behandelt individuele dossiers van OCMW-cliënten en bestaat uit acht leden. Die leden worden geleverd door de politieke partijen op basis van de verhoudingen in de gemeente- en OCMW-raad. In Halle heeft CD&V zo twee zetels gekregen in het comité, SP.A en Groen hebben er een maar door hun lijsten aan mekaar te verbinden slepen N-VA en Open Vld zelfs drie zetels in de wacht. Ook Halle2019 en Vlaams Belang verbonden hun lijsten aan mekaar om een zetel te behalen. Dat is opvallend omdat er al jaren een cordon sanitaire opgetrokken is door de traditionele partijen rond het Vlaams Belang en er dus met de partij geen akkoorden gesloten worden.

Yves Demanet van Halle2019 laat weten dat hij niet sympathiseert met de partij maar dat het de enige manier is als kleine oppositiefractie te zetelen in dat comité. “De enige mogelijkheid voor Halle2019 om een verkozen lid in het BCSD te behalen was de lijstverbinding met het Vlaams Belang”, aldus Demanet. “Kleinere fracties maken door de zetelverdeling nooit kans op een zetel. De lijstverbinding met Open Vld bijvoorbeeld zou geen plaats in dit comité opgeleverd hebben. De Vlaams Belang-fractie onder leiding van André Gorgon zag er geen graten in de aanvraag van Halle2019 voor lijstverbinding voor het BCSD te steunen. De lijstverbinding levert dus uitsluitend Halle2019 een lid in het BCSD op. Er is geen opvolger van het Vlaams Belang voorzien en er is ook geen verdere samenwerking op het vlak van het comité voorzien.

Demanet haalt nog aan dat de meerderheid in dat comité zo ook geen echte meerderheid meer heeft in dat comité net door de lijstverbinding. “Gezien N-VA een lijstverbinding met de Open Vld is aangegaan is de verhouding in het comité nu 4 tegen 4 in plaats van 5 tegen 3 in het voordeel van de meerderheid. Bij een ex aequo kan de beslissende stem dan alleen bij de voorzitter van het BCSD liggen.”